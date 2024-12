Gəncədə ölümlə nəticələnən partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə şəhər ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evində qeydə alınıb. Nəticədə 50 yaşlı kişi aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub.

Qeyd edək ki, mərhum tapdığı sursatı yaşadığı ünvana gətirdikdən sonra partlayışın baş verdiyi bildirilir.



