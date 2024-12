Avropa Futbol Assosiasiyaları İttifaqı (UEFA) "Qarabağ"ın futbolçusu ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qurumun "X" səhifəsində klubun üzvü Toral Bayramovun posteri dərc olunub.

UEFA futbolçunu "Amansız" adlandırıb.

Qeyd edək ki, Toral "Qarabağ"ın heyətində 27 nömrəli forma ilə çıxış edir.

