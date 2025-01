​Azər Baxşəliyev vəfat etdi - FOTO

Bir neçə gündür vəziyyəti ağır olan Azər Baxşəliyev vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, OLAY-ın məlumatına görə, aktyor komadan ayılmayıb.

Bu barədə onun dostları paylaşım edib.

Qeyd edək ki, Azər Baxşəliyev 3 iyul 1985-ci ildə anadan olub. O, xüsusilə "Bozbash Pictures" layihəsində canlandırdığı "Ağsaqqal" və "Əzəmət" obrazları ilə tanınıb. Beynəlxalq Universitetinin Ərəb ölkələri üzrə regionşünaslıq fakültəsini bitirən Azər bir çox televiziyada çalışıb. Onun sonuncu iş yeri Xəzər TV olub.

Sənətçi rəssam Nigar Baxşəliyeva ilə evli idi. Onların Züleyxa adlı bir qızı var.

