“Bakının Baş Planı əsasında köhnə binaların söküntüsü ardıcıllıqla davam edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov deyib.

“Şəhər inkişafdadır, hər bir plan uğurla reallaşdırılır”- E.Əzizov qeyd edib.

