Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ABŞ Prezidenti Donald Trampı səlahiyyətlərinin icrasına başlaması münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Putin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ilə operativ müşavirədə deyib.

Putinin sözlərinə görə, Rusiya Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı ABŞ-nin yeni administrasiyası ilə dialoqa açıqdır.

