Sabahdan başlayaraq yanvarın 23-nə qədər Bakının Nizami rayonuna içməli suyun verilməsində fasilə yaranacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyindəki İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, buna səbəb su xəttində aparılacaq kompleks təmir işləridir.

