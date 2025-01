"Real Madrid"in baş məşqçisi Karlo Ançelotti klubdan gedəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ançelotti mövsümün sonunda "Real"dan ayrılmaq barədə qərarını verib. Bildirilir ki, "Real" mövsümün sonunda titul qazansa belə, o fikrini dəyişməyəcək.

Qeyd edək ki, Karlo Ançelottinin "Real Madrid"lə müqaviləsi 2026-ci ildə yekunlaşır.

