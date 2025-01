Bakı hərbi prokuroru Fərid Şükürova ağır itki üz verib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, ədliyyə polkovnikinin atası Əli Şükürov bu gün vəfat edib.

Əli Şükürov 72 yaşında dünyasınını dəyişib, bu gün dəfn edilib.

Allah rəhmət eləsin!

