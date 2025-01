Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu Nurlan Şahyəddin oğlu Namazov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, o, məzuniyyətdə olarkən yaşadığı ünvanda həyatını itirib.

