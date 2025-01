Daşkəsəndə yanacaqdaşıyan maşın aşıb, ölənlər var.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, yanacaqdaşıyan yük avtomobili idarəetmədən çıxaraq dərəyə aşıb.

Qəza nəticəsində 58 yaşlı Fəxrəddin Həsənov və 27 yaşlı Orxan Səmədov hadisə yerində dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

