"Beşiktaş" klubu UEFA Avropa Liqasında qələbə qazanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, VII turunun qarşılaşmasında "Beşiktaş" doğma meydanda İspaniyanın "Atletik Bilbao" komandasına 4:1 hesabı ilə qalib gəlib.

Qeyd edək ki, Ule Qunnar Solskyaerin baş məşqçisi olduğu kollektiv xallarının sayını 9-a çatdıraraq turnir cədvəlində 18-ci sırada yer alıb. "Atletik" isə 16 xalla ikinci yerdədir.

