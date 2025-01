Müğənni Vəfa Şərifovanın evindən oğurluq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Gün ortası" verilişində aparıcı Zümrüd Bədəlova məlumat verib.

O bildirib ki, ifaçının məşhur brendə məxsus 25 min manatlıq qol saatı oğurlanıb.

V.Şərifova isə qeyd edib ki, sözügedən aksesuar ad günündə ona hədiyyə olunub və iki gündür yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.