Şəki şəhərinin Küdürlü kəndində yanğın olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu brədə FHN-dən məlumat verilib. Bildirilib ki, birmərtəbəli məktəb binasının dam örtüyünün taxta atmaları 2 m² sahədə yanıb.

Məktəb binasının qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

