ASAN Müraciət informasiya sistemi haqqında Əsasnamə”də dəyişikliik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, ASAN Müraciət informasiya sisteminin fəaliyyətində iştirak edən qurumların Siyahısna Kəlbəcər rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti də əlavə edilib.

