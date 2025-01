Xalq artisti Fatma Mahmudova xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az-ın Axsam.az-a istinadən məlumatına görə, aktrisa insult keçirib.

O, bu gün “İstanbul NS” klinikasına yerləşdirilib. Aktrisa hazırda həkim nəzarətindədir.

Qeyd edək ki, F.Mahmudova bundan əvvəl də beyin insultu keçirtdiyini açıqlamışdı.

