Bu ay Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Dövlət Neft Fondu (ARDNF) ilə birlikdə keçirdiyi valyuta hərraclarında 498,8 milyon ABŞ dolları məbləğində satış olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AMB-dən bildirilib.

Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 19,6% çoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.