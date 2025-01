"Beşiktaş" klubu futbolçusu Jan Onananı İtaliya A seriyası təmsilçisi "Cenoa"ya icarəyə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "ağ-qaralar"ın mətbuat xidməti məlumat yayıb. Kamerunlu yarımmüdafiəçi cari mövsümün sonuna qədər "Cenoa"nın şərəfini qoruyacaq.

Qeyd edək ki, Jan Onana bu mövsüm "Beşiktaş"ın heyətində cəmi 6 oyunda meydana çıxıb və heç nə ilə yadda qalmayıb.

