Misli Premyer Liqasında komanda sayı artırılacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə AFFA İcraiyyə Komitəsinin iclasında qərar çıxarılıb. 2025/2026 mövsümündən komanda sayının 10-dan 12-yə artırılması qərara alınıb.

Çempionatın əsasnaməsi və formatı İcraiyyə Komitəsinin növbəti toplantısında müzakirə ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.