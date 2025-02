Türkiyə Supeliqasının 22-ci turunda lider "Qalatasaray" səfərdə "Qaziantep"in qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, matçın taleyini bir qol həll edib. "Qalatasaray" Kutucunun 5-ci dəqiqədə rəqib qapısına göndərdiyi top komandasına qələbə qazandırıb.

"Qalatasaray" 57 xalla turnir cədvəlinin vahid lideridir. "Qaziantep" isə 26 xalla 12-cı sıradadır.

