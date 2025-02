Paytaxtda yol hərəkəti qaydalarının pozulması ağır qəza ilə nəticələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə 8 Noyabr prospektinin kəsişməsində qeydə alınıb.

Məlumata görə, “Mitsubishi Pajero” markalı avtomobil yolayrıcında sola dönərkən qarşı zolaqda düzünə hərəkət edən “VAZ” markalı nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşub. Zərbənin təsiri nəticəsində “VAZ” markalı avtomobil aşıb və yol kənarındakı işıqfora çırpılaraq onu yararsız hala salıb.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.