Bu il fevralın 1-nə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) valyuta ehtiyatları 10,9 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə bu, yanvarın 1-i ilə müqayisədə 0,3% çoxdur.

Son bir ildə isə Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 5,6% azalıb.

Qeyd edək ki, Mərkəzi Bank ötən aylarda valyuta bazarına satışyönlü müdaxilə etmişdi. Qurum ötən ilin son rübündə valyuta bazarında satışyönlü mövqedən çıxış etməsini müdaxilə ilə deyil, dövlət xərcləri ilə əlaqələndirmişdi.

