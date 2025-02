Bu məhsulların reklamı qadağan edilir

Azərbaycanda şərabçılıq məhsullarının reklam qaydalarında dəyişiklik edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Milli Məclisin Aqrar siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsində “Üzümçülük və şərabçılıq haqqında” qanuna təklif olunan dəyişiklik müzakirə mövzusu olub.

Layihəyə əsasən, tündlüyü 5 faizdən çox olan şərabçılıq məhsullarının reklamı telekommunikasiya qurğularında, dövri mətbu nəşrlərin üz və arxa səhifələrində, internet saytlarının ana səhifəsində, eləcə də rəqəmsal platforma təsisçilərinin yayımladıqları materiallarda yerləşdirilə bilməyəcək.

