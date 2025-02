Mourinyodan "Qalatasaray"la bağlı olay paylaşım - Foto

"Fənərbaxça"nın baş məşqçisi Joze Mourinyo “Qaziantep” - "Qalatasaray" matçındakı qalmaqallı epizodla bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hesab 1-0 olarkən top cərimə meydançasının içində "Qalatasaray"dan olan futbolçunun əlinə toxunub. Hakim isə penalti təyin etməyib. Şərhçilər isə epizodun penalti olduğunu irəli sürüb. Mourinyo da həmin epizodla bağlı paylaşım edərək, penalti verilməli olduğunu ifadə edib. Mourinyo, “Başa çatan Həndbol üzrə Dünya Kubokunda, Portuqaliyam əla formada yarımfinala çıxdı və mən onları uğurlarına və ölkəmizin gəncləri üzərində yaratdıqları təsirə görə təbrik etmək istəyirəm” - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, matç “Qalatasaray”ın 1-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

