Futzal üzrə Azərbaycan millisi Avropa çempionatının əsas mərhələsində bu gün növbəti oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında komandamız Yunanıstan yığmasını qəbul edib.

Qarşılaşma 2:2 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.

AÇ-2026. Əsas mərhələ. V qrup

Azərbaycan – Yunanıstan (1:1) 2:2

4 fevral. Bakı İdman Sarayı. Saat 20:00

Qollar: Oktay Rüstəmli, 0:52, Spyridon Papakostas, 38:52 (ö/q) // Leandros Tankas, 14:25, Marios Ntatis, 37:24

