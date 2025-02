“Arqument.az” saytının rəhbəri Şəmşad Ağa “Meydan TV işi” üzrə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, jurnalist qaçaqmalçılıqda ittiham olunur.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı, polis leytenantı Elbrus İbrahimov faktı təsdiqləyib.

