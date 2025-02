Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsində ilk oyununda "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə qalib gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tovuz şəhər stadionunda baş tutan matçda "ağ-qaralar" 2:0 hesablı qələbəyə sevinib.

Paytaxt təmsilçisinin heyətində Ağadadaş Salyanski (35) və Yuri Matias (69) fərqlənib. Tərəflər arasında cavab matçı fevralın 28-də baş tutacaq.

Qeyd edək ki, günün ikinci oyununda "Sabah" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək. Görüş saat 18:30-da başlayacaq.

