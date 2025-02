Filippinin cənubunda yerləşən Maginadanao-del-Sur əyalətində özəl təyyarə qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində dörd nəfərin həyatını itirdiyi bildirilir.

Qəzanın başvermə şəraiti ilə bağlı hələ ki məlumat verilməyib.



