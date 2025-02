Ukrayna Rusiyanın hərbi bazasına hücum etdi

Ukrayna ordusu Rusiyanın Krasnodar vilayətindəki Primorsko-Axtarsk aviabazasına hava hücumu təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Baş Qərargahı açıqlama verib. Açıqlamaya görə, Primorsko-Axtarsk aviabazası pilotsuz uçuş aparatları ilə hədəf alınıb. Rusiya ordusunun bu bazadan hava əməliyyatları üçün istifadə etdiyi vurğulanıb. Bildirilib ki, hərbi bazadan “Şahed” tipli PUA-ların Ukrayna ərazisinə buraxılması, PUA-ların saxlanması və hazırlanması, həmçinin Zaporojya və Xerson vilayətlərində fəaliyyət göstərən Rusiya döyüş təyyarələrinin saxlanması üçün istifadə edilib.

Bəyanatda deyilir ki, hücum Ukrayna ordusunun Pilotsuz Sistem Qüvvələrinin bölmələri və müdafiə qüvvələrinin digər bölmələri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilib. Hücumun fəsadları barədə açıqlama verilməyib.

