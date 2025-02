Sahil Rafiq oğlu Babayev maliyyə naziri təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Qeyd edək ki, 2006-cı ildən maliyyə naziri işləmiş Samir Şərifov ötən ayın əvvəli vəzifəsindən azad edilib.

