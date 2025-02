Türkiyə Kubokunun C qrupunun II turunda “Boluspor” forması geyinən azərbaycanlı futbolçu Vüsal İsgəndərli “Qalatasaray”la oyunda hesabı açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 29 yaşlı yarımmüdafiəçi qarşılaşmanın 11-ci dəqiqəsində rəqib qapısına yol tapıb.

Hazırda matç 1:0 “Boluspor”un xeyrinə davam edir.

