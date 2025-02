"Boluspor"da çıxış edən azərbaycanlı futbolçu Vüsal İsgəndərli Türkiyə Kubokunun matçında "Qalatasaray"a qol vurub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 29 yaşlı oyunçu C qrupunun II turunun qarşılaşmasında hesabı açıb.

İsgəndərli 11-ci dəqiqədə rəqib qapısına yol tapıb. Oyun "Qalatasaray"ın 4-1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

