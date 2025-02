AFFA-nın təşkil etdiyi U-17 Liqasının “Vətən” – “Neftçi” görüşü qalmaqalla yadda qalıb.

Metbuat.az offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, oyun zamanı müəyyən konflikt yaranıb. Belə ki, görüşün 69-cu dəqiqəsində "Neftçi"nin baş məşqçisi Asif Ələsgərov "Vətən" klubunun əməkdaşı tərəfindən zərbə alıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

