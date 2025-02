AFFA-dan qalmaqallı matçla bağlı AÇIQLAMA

AFFA-nın mətbuat xidməti U-17 Liqasının XXVI turunda keçirilən “Vətən” – “Neftçi” oyununda baş verən qalmaqalla bağlı açıqlama yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, milli assosiasiya matçda yaşananların araşdırıldığını bildirib:

“AFFA U-17 Liqasında keçirilən “Vətən” – “Neftçi” oyununda təəssüf ki, xoşagəlməz hadisələr baş verib. AFFA olaraq baş verən hadisəni pisləyirik. Hazırda araşdırma aparılır və AFFA İntizam Komitəsinin növbəti iclasında bununla bağlı qərar veriləcək”.

Qeyd edək ki, qarşılaşmanın 69-cu dəqiqəsində “Vətən”in inzibatçısı “Neftçi”nin baş məşqçisi Asif Ələsgərovu başla vurub. Nəticədə məşqçinin burnu sınıb. Görüş “Neftçi”nin 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.