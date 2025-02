Azərbaycan Dövlət Televiziyasında (AzTV) İlhamə Hüseynova və Tural Babayev sədr müavinləri təyin ediliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Oxu.az-a açıqlamasında AzTV-nin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Rüfət Seyidov deyib.

O bildirib ki, kadr dəyişikliyi administrativ fəaliyyətin effektivliyini artırmaq üçün edilib.

