AFFA-nın U-8, U-9, U-10, U-11, U-12, U-13 və U-14 Liqalarının oyunları təxirə salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Məlumatda qərarın hava şəraiti səbəbindən qəbul edildiyi bildirilib:

“Bütün zonalar üzrə 8-9 fevral tarixində keçirilməsi planlaşdırılan AFFA U-8, U-9, U-10, U-11, U-12, U-13 və U-14 Liqalarının oyunları hava şəraiti ilə əlaqədar təxirə salınıb”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.