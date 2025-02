Azərbaycan futbolunda çalışan tanınmış həkim Sədrəddin Məmmədov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Qarabağ" futbol klubunun sosial media hesabında paylaşım edilib.

Qeyd edək ki, Sədrəddin Məmmədov "Qarabağ", "Neftçi", "Kəpəz", "Turan", "Səbail" klublarında və Azərbaycanın aşağı yaş yığmalarında fəaliyyət göstərib.

