Mərhum aktrisa Çimnaz Sultanovanın xəstəxanadan olan görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, ötən ay 42 yaşında bağırsaq xərçəngindən dünyasını dəyişən edən aktrisanın videosu görənləri duyğulandırıb.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

