"Real"ın futbolçusu Vinisius Junior klubun yeni müqavilə təklifini rədd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Real" futbolçuya illik 15 milyon avro qazanacağı yeni müqavilə təklif edib. "The Athletic"in məlumatına görə, futbolçu təklifdən imtina edib. Tərəflər arasında danışıqlar davam edir.

Qeyd edək ki, Vinisius Juniorun "Real"la müqaviləsi 2027-ci ildə yekunlaşır.

