Ərdoğan və Makron regional məsələləri müzakirə etdi

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla fransalı həmkarı Emmanuel Makron arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidentinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, liderlər ikitərəfli, regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə ediblər. Ərdoğan söyləyib ki, iki ölkə arasında dialoqun artırılması münasibətlərə müsbət töhfə verəcək. Onun sözlərinə görə, ölkələr arasında müdafiə sənayesi başda olmaq bir çox sahə üzrə əməkdaşlıq potensialı var. Tərəflər Suriya və Qəzza ilə bağlı məsələləri də müzakirə ediblər.

