"Veteran pulu" bu tarixdə artırıla bilər

"Müavinət və təqaüdlərdə yaxın zamanlarda artım müşahidə olunacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri millət vəkili Vüqar Bayramov ATV kanalında yayımlanan "Xəbərin Olsun" verilişində deyib.

Deputatın sözlərinə görə, növbəti ayın ikinci yarısından Nazirlər Kabineti müavinət və təqaüdlərin artırılması ilə bağlı təkliflərini dövlət başçısına təqdim edəcək. Bununla da, müavinət və təqaüdlərdə artım olacaq.

Vüqar Bayramovun sözlərinə görə, artımlara müxtəlif növ müavinətlər, o cümlədən "veteran pulu" adlandırılan 80 manat da daxil olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.