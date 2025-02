Azərbaycanda kişi və qadın vəkillərin sayı açıqlandı

Aərbaycanda vəkillərin sayı 3 dəfədən çox artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Vəkillər Kollegiyasının illik hesabatında qeyd olunub.

2024-cü ildə vəkilliyə qəbulla bağlı isə 2 yazılı test imtahanı keçirilib. Burada ümumilikdə 911 namizəd iştirak edib və 377 nəfər müvəffəqiyyət qazanıb. Eyni zamanda hesabat ili ərzində 148 nəfər şifahi müsahibədə iştirak edib. Bu namizədlərdən 58 nəfərin nəticələri elan olunub və 44 nəfər növbəti mərhələyə keçib, 107 nəfər isə vəkil andı içib. Yekunda vəkillərin sayı artaraq 2503-ə çatıb.

26.05.2024-cü il tarixdə keçirilən imtahanda müvəffəqiyyət qazanmış namizədlərlə isə hazırda şifahi müsahibə davam edir.

Hazırda ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 2503 vəkildən 2003 nəfəri kişi, 500 nəfəri qadındır. Həmin şəxslərdən 2034 nəfəri Bakıda, 469 nəfəri isə regionlarda fəaliyyət göstərir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.