Rusiya ötən gecə Ukrayna istiqamətində 139 pilotsuz uçuş aparatı (PUA) buraxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Ukrayna müdafiə qüvvələri həmin dronlardan 67-ni vurub, qalan 71-i isə radarlardan itib.

