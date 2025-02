Şamaxıda qumarxana aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şamaxı Rayon Polis Şöbəsinə rayonun Sabir qəsəbəsində yerləşən kafelərin birində qanunsuz pul uduşlu qumar oyunlarının təşkil edilməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub.

Görülən tədbirlərlə həmin obyektdə qumar oyunları oynayan E. Allahverdiyev, Z. Nəsibov, T. Pənahov və Ə. Quliyev, eləcə də obyektin sahibi N. Məlikov saxlanılıblar.

Həmin şəxslər barəsində toplanmış materiallar baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.