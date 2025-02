Azərbaycan millisinin futbolçusu Bəxtiyar Həsənalızadənin Türkiyənin “Tuzlaspor” klubuna qarşı məhkəmə işi yekunlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə oyunçunun hüquqlarını müdafiə edən vəkil Elcan Həsənli məlumat verib.

O qeyd edib ki, FIFA-nın Mübahisələrin Həlli Palatasının qərarına əsasən, B.Həsənalızadəyə klub tərəfindən təzminat ödənilib.

