Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu və ilk Prezidenti Mustafa Kamal Atatürkün Fransadakı yeganə büstü oğurlanıb.

Metbuat.az "CNN Türk"ə istinadən xəbər verir ki, büst Epinay-sur-Seine kommunasında naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanıb.

Qeyd edilib ki, büst Trabzon Mühacirlər Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə cəmi 3,5 ay əvvəl qoyulub. Cəmiyyətin rəhbəri Bülent Cumhur bildirib ki, müşahidə kameraları cinayət əməlinin yeddi iştirakçısını qeydə alıb.

