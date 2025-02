Mənzillərin kirayə qiymətləri əvvəlki aylarla müqayisədə artıb.

Metbuat.az Xəzər Xəbər-ə istinadən xəbər verir ki, ekspertlər səbəbi köhnə yaşayış fondunun yeniləri ilə əvəzlənməsində görür.

Qeyd edilib ki, əvvəllər kirayə mənzil bazarında qiymət artımı ildə 2 dəfə müşahidə edilirdisə, indi bu hala daha tez-tez rast gəlinir.

Bildirilib ki, mənzil fondu yeniləndiyi üçün bu, qiymətlərə ciddi təsir göstərir.

