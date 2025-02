"İranla nüvə məsələlərində razılaşmağı bombalamaqdan üstün tuturam".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezdenti Donald Tramp “The New York Post”a müsahibəsində qeyd edib.

O deyib ki, belə bir razılaşma əldə olunarsa, İsrail İrana hücum etməyəcək.

Razılaşmanın müqabilində İrana konkret nə təklif edəcəyi sualına Tramp belə cavab verib: “Çox sərt olduğu üçün deyə bilmərəm. Amma mən onları bombalamayacağam”.

