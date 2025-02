İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) komandanlığı İranın ali rəhbəri Seyid Əli Xameneiyə nüvə silahından istifadədən qadağanı nəzərdə tutan fətvanı geri götürməsi ilə bağlı çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın "The Telegraph" nəşri məlumat yayıb.

Buna səbəb kimi ABŞ Prezidenti Donald Trampın seçilməsi göstərilir:

"Bu, çox gec olmadan İranın nüvə silahını əldə etməsi üçün son şansdır", - nəşr mənbəsinə istinadən yazıb.

