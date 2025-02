Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı barədə “New York Post”un məlumatını nə təkzib, nə də təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bunu TASS-a açıqlamasında deyib.



Peskov deyib ki, o, Putinlə Trampın söhbətinə dair nəşrləri “nə təsdiq edə, nə də təkzib edə” bilər.

