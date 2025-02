Bakıdan yeni avtomobil yolunun inşası ilə əlaqədar 1650 ağacın və 491 kol və tingin köçürülməsi nəzərdə tutulur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ekoloji Ekspertiza Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mirislam Qəmbərov bildirib ki, həmin layihədə ağacların və digər ekoloji komponentlərin kompensasiyası əksini tapıb.

Söhbət hansı ərazidən gedir? Bu barədə Azad Azərbaycan Televiziyasının (ATV) videomaterialında:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.